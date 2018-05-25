Украина ввела санкции против "Первого канала", "России-24" и других российских СМИ

08:05 Источник: РОСБАЛТ

Украина ввела ограничительные меры против российских средств массовой информации. Соответствующий указ президента Украинаопубликован на его официальном сайте

В санкционный список попали «Россия-24», «Первый канал», «НТВ», «Наше Радио», «Рен ТВ», акционерные общества «ТНТ-Телесеть» и «Москва Медиа», а также «Национальная медиа группа» и другие. Согласно указу, санкции будут действовать в течение трех лет.