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Новости

Украина ввела санкции против "Первого канала", "России-24" и других российских СМИ

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08:05 25.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Украина ввела ограничительные меры против российских средств массовой информации. Соответствующий указ президента Украина Петра Порошенко опубликован на его официальном сайте.

В санкционный список попали «Россия-24», «Первый канал», «НТВ», «Наше Радио», «Рен ТВ», акционерные общества «ТНТ-Телесеть» и «Москва Медиа», а также «Национальная медиа группа» и другие. Согласно указу, санкции будут действовать в течение трех лет.

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