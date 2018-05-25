CNBC: Россия провела успешные испытания системы ПВО нового поколения С-500

08:35 Источник: NEWSru.com

Российские военные провели успешные испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500, которая поразила цель на рекордном расстоянии в 480 километров. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечают журналисты, российские власти к настоящему моменту официально не признавали факт создания и успешных испытаний С-500. Однако, по данным разведсообщества США, испытания уже состоялись, а дальность ракет превысила предыдущие результаты более чем на 80 км.