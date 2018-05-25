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CNBC: Россия провела успешные испытания системы ПВО нового поколения С-500

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08:35 25.05.2018 Источник: NEWSru.com

Российские военные провели успешные испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500, которая поразила цель на рекордном расстоянии в 480 километров. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечают журналисты, российские власти к настоящему моменту официально не признавали факт создания и успешных испытаний С-500. Однако, по данным разведсообщества США, испытания уже состоялись, а дальность ракет превысила предыдущие результаты более чем на 80 км.

"Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", - отмечает телеканал. Подробнее:

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