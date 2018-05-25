CNBC: Россия провела успешные испытания системы ПВО нового поколения С-500
08:35 25.05.2018 Источник: NEWSru.com
Российские военные провели успешные испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500, которая поразила цель на рекордном расстоянии в 480 километров. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечают журналисты, российские власти к настоящему моменту официально не признавали факт создания и успешных испытаний С-500. Однако, по данным разведсообщества США, испытания уже состоялись, а дальность ракет превысила предыдущие результаты более чем на 80 км. "Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", - отмечает телеканал. Подробнее:
Новости
- 09:20 25.05.2018
- Четырех французских разведчиков обвинили в шпионаже в пользу Китая
- 09:05 25.05.2018
- В КНДР посчитали сравнение Пенса "невежественным и глупым"
- 09:00 25.05.2018
- В Южной Корее арестовано российское судно
- 08:50 25.05.2018
- Американский продюсер Харви Вайнштейн решил сдаться полиции
- 08:44 25.05.2018
- Празднование Дня России в Израиле впервые пройдет на Сергиевском подворье в Иерусалиме
- 08:20 25.05.2018
- Охранявших ядерное оружие американских военных обнаружили под ЛСД
- 08:05 25.05.2018
- Украина ввела санкции против "Первого канала", "России-24" и других российских СМИ
- 08:00 25.05.2018
- Дмитрий Рогозин возглавит "Роскосмос"
- 07:48 25.05.2018
- Россия планирует продолжать сотрудничать с Ираном, несмотря на возможные санкции со стороны США
- 07:36 25.05.2018
- Израиль приветствует решение России не поставлять С-300 и С-400 в Сирию – Элькин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать