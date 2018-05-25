Празднование Дня России в Израиле впервые пройдет на Сергиевском подворье в Иерусалиме
08:44 25.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Празднование Дня России 12 июня в Израиле впервые пройдет в здании Сергиевского подворья в Иерусалиме. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) член военно-политического кабинета и министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин. «Впервые празднование национального дня России в Израиле пройдет в Иерусалиме, на Сергиевом подворье – в здании, которые мы передали России в ответ на просьбу российского руководства несколько лет тому назад», — рассказал он.
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