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Новости

В КНДР посчитали сравнение Пенса "невежественным и глупым"

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09:05 25.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Высокопоставленный северокорейский чиновница назвала вице-президента США Майка Пенса глупым и пригрозила вероятной ядерной войной, если сторонам не удастся договориться.

Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян не будет упрашивать США вести диалог или пытаться убедить Вашингтон занять место за столом переговоров.

В последние дни обе стороны дали понять, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть перенесен или вовсе отменен. Пхеньян заявил, что пересмотрит свое решение участвовать в переговорах, если США будут требовать отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке. Дональд Трамп заявил во вторник, что саммит может состояться лишь в случае, если северокорейская сторона выполнит необходимые условия. 

Последние 10 лет Чхве Сон Хи не раз была участницей дипломатических контактов с США.

В статье, распространенной Центральным телеграфным агентством Кореи, она рассказала, что последние несколько дней Пенс делал "разнузданные и наглые" заявления, в том числе о том, что Северная Корея может повторить судьбу Ливии.

Она назвала Пенса политической куклой за его сравнение Северной Кореи, "государства с ядерным оружием, с Ливией, которая лишь установила некоторые виды оборудования и немного с ними поиграла".

"Я как человек, вовлеченный в контакты с США, не могу скрыть своего удивления такими невежественными и глупыми замечаниями, льющимися из уст вице-президента США", - сказала она. Русская служба Би-би-си

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