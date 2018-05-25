В КНДР посчитали сравнение Пенса "невежественным и глупым"
09:05 25.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Высокопоставленный северокорейский чиновница назвала вице-президента США Майка Пенса глупым и пригрозила вероятной ядерной войной, если сторонам не удастся договориться.
Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян не будет упрашивать США вести диалог или пытаться убедить Вашингтон занять место за столом переговоров.
В последние дни обе стороны дали понять, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть перенесен или вовсе отменен. Пхеньян заявил, что пересмотрит свое решение участвовать в переговорах, если США будут требовать отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке. Дональд Трамп заявил во вторник, что саммит может состояться лишь в случае, если северокорейская сторона выполнит необходимые условия.
Последние 10 лет Чхве Сон Хи не раз была участницей дипломатических контактов с США.
В статье, распространенной Центральным телеграфным агентством Кореи, она рассказала, что последние несколько дней Пенс делал "разнузданные и наглые" заявления, в том числе о том, что Северная Корея может повторить судьбу Ливии.
Она назвала Пенса политической куклой за его сравнение Северной Кореи, "государства с ядерным оружием, с Ливией, которая лишь установила некоторые виды оборудования и немного с ними поиграла".
"Я как человек, вовлеченный в контакты с США, не могу скрыть своего удивления такими невежественными и глупыми замечаниями, льющимися из уст вице-президента США", - сказала она. Русская служба Би-би-си
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