В КНДР посчитали сравнение Пенса "невежественным и глупым"

09:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Высокопоставленный северокорейский чиновница назвала вице-президента СШАглупым и пригрозила вероятной ядерной войной, если сторонам не удастся договориться.заявила, что Пхеньян не будет упрашивать США вести диалог или пытаться убедить Вашингтон занять место за столом переговоров.В последние дни обе стороны дали понять, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореиможет быть перенесен или вовсе отменен. Пхеньян заявил, что пересмотрит свое решение участвовать в переговорах, если США будут требовать отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке. Дональд Трамп заявил во вторник, что саммит может состояться лишь в случае, если северокорейская сторона выполнит необходимые условия.

Последние 10 лет Чхве Сон Хи не раз была участницей дипломатических контактов с США.



В статье, распространенной Центральным телеграфным агентством Кореи, она рассказала, что последние несколько дней Пенс делал "разнузданные и наглые" заявления, в том числе о том, что Северная Корея может повторить судьбу Ливии.



Она назвала Пенса политической куклой за его сравнение Северной Кореи, "государства с ядерным оружием, с Ливией, которая лишь установила некоторые виды оборудования и немного с ними поиграла".



"Я как человек, вовлеченный в контакты с США, не могу скрыть своего удивления такими невежественными и глупыми замечаниями, льющимися из уст вице-президента США", - сказала она. Русская служба Би-би-си