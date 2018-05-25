Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват
10:05 25.05.2018 Источник: REGNUM
Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват с целью недопущения нарушения воздушного пространства страны.
За период с 18 по 24 мая разведывательные полеты вдоль российских границ совершили 14 иностранных летательных аппаратов. Дежурные силы ПВО поднимались в воздух для сопровождения самолетов-разведчиков. Отмечается, что нарушений воздушного пространства России за указанный период не произошло.
Также сообщается о приёме и отправке в войска легкого военно-транспортного самолета Ан-72 и самолета-разведчика Су-24МР. ИА REGNUM
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