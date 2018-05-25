Моргана Фримана обвинили в сексуальных домогательствах и непозволительном обращении
10:32 25.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Американского актера Моргана Фримана обвинили в сексуальных домогательствах и непозволительном обращении. Одна из потерпевших утверждает, что на съемках комедии «Уйти красиво» 80-летний артист постоянно распускал руки и делал оскорбительные для ее достоинства замечания о ее фигуре и одежде. Еще две женщины сделали похожие заявления. Они работали на съемках картины «Иллюзия обмана», передает CNN.
Всего восемь потерпевших сказали телеканалу, что стали жертвами или сексуальных домогательств, или непозволительного поведения со стороны ветерана Голивуда. Сам Фриман сказал в интервью National Public Radio, что приносит извинения. Он подчеркнул, что не стремился кого-либо оскорбить или унизить. Эхо Москвы
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