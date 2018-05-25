Кудрин назвал правительство "тигром, готовящимся к прыжку"
11:00 25.05.2018 Источник: РБК
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что президент в своем майском указе поставил достаточно амбициозные задачи и правительство пока выжидает с ответом. Об этом он заявил в ходе делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.
Кудрин отметил, что если в 2000-х амбициозные инициативы чаще выдвигало правительство, а президент просил не торопиться и подождать с их принятием, то сейчас ситуация изменилась.
«Сегодня президент задает такую планку, а правительство размышляет. У меня сейчас складывается впечатление, что правительство это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», — сказал Кудрин.
Глава Счетной палаты указал, что правительство уже начало готовиться к майским указам, в частности объявило, что будет повышать пенсионный возраст.
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