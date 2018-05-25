За неприятием "Северного потока – 2" стоят коммерческие интересы США - Шредер
11:05 25.05.2018 Источник: Известия
За протестами в отношении газопровода «Северный поток – 2» стоят коммерческие интересы США, заявил бывший канцлер Германии и председатель совета «Роснефти» Герхард Шредер, выступая в пятницу, 25 мая, на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, рациональных аргументов против газопровода нет, а за стремлением президента США Дональда Трампа к санкциям стоит желание Вашингтона продавать собственный сжиженный газ вне зависимости от его качества. Известия
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