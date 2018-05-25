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В Воронежской области перевернулась фура с двумя сотнями свиней

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12:00 25.05.2018 Источник: Lenta.ru

Фура с двумя сотнями свиней перевернулась в Острогожском районе Воронежской области. Некоторые животные пострадали, люди нет, сообщает местное издание «Мое Online». Видео публикует YouTube-канал Life.

На кадрах видно, как свиньи пасутся недалеко от опрокинутого грузовика, не разбегаясь. Многие из них прилегли на обочине небольшими группами. Lenta.Ru

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