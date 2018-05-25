Власти РФ не планируют вводить налог с продаж - Силуанов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство не будет вводить в России налог с продаж, заявил первый вице- премьер, министр финансов РФ, выступая на панельной сессии по бюджету и налогам в рамках ПМЭФ-2018."Нет", - ответил Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.