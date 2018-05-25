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Власти РФ не планируют вводить налог с продаж - Силуанов

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12:05 25.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство не будет вводить в России налог с продаж, заявил первый вице- премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на панельной сессии по бюджету и налогам в рамках ПМЭФ-2018.

"Нет", - ответил Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.

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