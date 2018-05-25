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РФ отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing - Песков

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13:05 25.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Песков: Россия отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing. Москва не доверяет выводам совместной следственной группы, так как не была привлечена к участию в её работе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вчера, если вы знаете, затрагивалась эта тема. Я хочу вам напомнить слова президента: расследование, которое производилось в Нидерландах, эта следственная группа, она не включала в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И конечно, не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает в какой степени можно доверять результатам этой работы», — сказал он.

Ранее Голландия и Австралия приняли совместное заявление, в котором обвинили Россию в причастности к авиакатастрофе. Международная группа следователей заявила, что выпущенная по Boeing в Донецкой области в июле 2014 года ракета была привезена из войсковой части Курска. Говорит Москва

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