В ОКР и ПКР не подтвердили информацию о "признательном" письме чиновников в WADA
13:20 25.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Олимпийском и Паралимпийском комитетах РФ не подтвердили информацию о «покаянном» письме чиновников в WADA. Французское издание L’Equipe опубликовало документ, в котором российские спортивные власти якобы признают манипуляции в антидопинговой системе.
«От имени организаций, которые мы представляем, мы хотим выразить искреннее сожаление из-за этих манипуляций, произошедших в России», - цитирует французская газета письмо, адресованное Всемирному антидопинговому агентству (WADA). В публикации сообщается, что этот текст подписан министром спорта РФ Павлом Колобковым, главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым и главой Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным.
Пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов заявил «Говорит Москва», что пока Комитет не считает нужным комментировать публикации во французской прессе:
«Пусть французы комментируют. У нас пока никаких комментариев точно нет, если сочтём в какой-то момент необходимым, возможно, прокомментируем. Ну и комментировать информацию в западной прессе вообще бессмысленно. У них там в голове что-то родилось. Не знаю».
Глава Паралимпийского комитета Владимир Лукин сообщил «Говорит Москва», что не знает, насколько достоверна приведённая L’Equipe цитата из переписки чиновников.
«Обмен мнениями с международными организациями действительно идёт. Было много всяких писем. Но те письма, которые идут в порядке деловой переписки, они не для всеобщего использования, пока каких-то результатов не будет.
Я уважаю желание прессы найти новости, но в какой мере эта цитата из французской газеты соответствует действительности, я не знаю. Но признаю, что обмен мнениями в устной и в письменной форме происходит между заинтересованными лицами».
Впервые о получении письма от российских спортивных властей заявил глава WADA Крейг Ридли. 17 мая в Монреале он сказал, что документ может повлиять на восстановление Российского антидопингового агентства в составе WADA.
Напомним, что в ноябре 2015 года деятельность РУСАДА была признана не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу. Всемирное антидопинговое агентство готово восстановить РУСАДА в правах, если Россия признает достоверность доклада Макларена о системе господдержки допинга.
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