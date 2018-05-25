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Новости

С 2020 г. в РФ станут обязательными прививки от ветрянки и ротавируса

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13:32 25.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Прививки от ветрянки и ротавируса станут обязательными в России с 2020 года. О расширении национального календаря прививок сообщила на Петербургском экономическом форуме министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По её словам, в настоящее время специалисты рассматривают вопрос и о переносе на национальный уровень вакцины от менингококковой инфекции.

В свою очередь гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва Александр Румянцев отметил, что Россия отстаёт от европейского прививочного календаря на пять позиций, что «очень существенно». По его мнению, нужно сделать обязательной и вакцинацию от гепатита А. Говорит Москва

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