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Новости

Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни российских мужчин

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14:00 25.05.2018

Продолжительность жизни российских мужчин возросла более чем на 12 месяцев в 2017 году. Если брать средний показатель по стране — он вырос на 0,8 года. Об этом рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова во время ПМЭФ-2018.

— Мы каждый год прибавляли в среднем по полгода к продолжительности жизни, а в последние годы мы увеличили этот шаг и в 2017 году прибавили 0,8 за один год, а у мужчин — более одного года, — заявила Скворцова.

Отметим, что, по последним данным, средняя продолжительность жизни в России составляет 72,7 года. Life.ru

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