Турция может принять меры против США в случае отказа поставить ей F-35 - МИД

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция может принять ответные меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре истребители пятого поколения F-35. О такой возможности заявил в пятницу официальный представитель МИД республики"Если подобные шаги будут сделаны, то мы будем вынуждены ответить на них", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать новость о том, что в Конгрессе США хотят запретить поставки Турции американского оружия из-за закупок российских С-400.