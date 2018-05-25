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Турция может принять меры против США в случае отказа поставить ей F-35 - МИД

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14:32 25.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция может принять ответные меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре истребители пятого поколения F-35. О такой возможности заявил в пятницу официальный представитель МИД республики Хами Аксой.

"Если подобные шаги будут сделаны, то мы будем вынуждены ответить на них", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать новость о том, что в Конгрессе США хотят запретить поставки Турции американского оружия из-за закупок российских С-400.

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