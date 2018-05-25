Мадуро обвинил власти США в планировании военного переворота в Венесуэле
15:12 25.05.2018 Источник: Газета.Ru
Венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил американские власти в намерении устроить военный переворот на территории страны. Об этом сообщает телеканал Globovision.
По словам Мадуро, США стремятся к уничтожению «Боливарианской революции» и для этого запланировали устроить на территории Венесуэлы военный переворот.
Ранее страны «большое семерки» (G7) и Евросоюза (ЕС) заявили о непризнании результатов президентских выборов в Венесуэле, в которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Речь идет о Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии, США и странах-членах ЕС, которые не считают, что результаты голосования отражают «демократическую» волю граждан. Газета.Ru
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