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Новости

Ввоз турецких томатов в РФ может быть снова ограничен

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16:32 25.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россельхознадзор может снова ограничить ввоз турецких томатов. Ведомство зафиксировало нарушения фитосанитарных норм со стороны поставщиков из Турции.

В настоящее время Россельхознадзор рассматривает возможность ограничить пункты ввоза в Россию турецких томатов. В ближайшее время состоятся переговоры с властями Турции.

Напомним, импорт томатов и других овощей и фруктов из Турции был запрещён в январе 2016 года после инцидента с российским истребителем. Поставки были возобновлены 1 мая 2018 года.  Говорит Москва

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