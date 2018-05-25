Ввоз турецких томатов в РФ может быть снова ограничен
16:32 25.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россельхознадзор может снова ограничить ввоз турецких томатов. Ведомство зафиксировало нарушения фитосанитарных норм со стороны поставщиков из Турции.
В настоящее время Россельхознадзор рассматривает возможность ограничить пункты ввоза в Россию турецких томатов. В ближайшее время состоятся переговоры с властями Турции.
Напомним, импорт томатов и других овощей и фруктов из Турции был запрещён в январе 2016 года после инцидента с российским истребителем. Поставки были возобновлены 1 мая 2018 года. Говорит Москва
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