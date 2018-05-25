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Скрипаль и его дочь выжили благодаря действиям британских властей - ОЗХО

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17:32 25.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ОЗХО: Сергей Скрипаль и его дочь выжили благодаря действиям британских властей. Об этом заявил глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю.

По его словам, британские власти смогли очень быстро идентифицировать отравляющее вещество и подобрать эффективное лечение.

Напомним, 4 марта в английском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. Россия обвинения категорически отрицает. Говорит Москва

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