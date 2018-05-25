"Конечно, нет" - Путин на вопрос, российская ли ракета сбила МН17

18:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россииуверен, что самолет, совершавший рейс МН17 и потерпевший катастрофу над Украиной, не мог быть сбит российской ракетой."Нет, конечно", - ответил глава российского государства на вопрос, был ли сбит авиалайнер российской ракетой.