"Конечно, нет" - Путин на вопрос, российская ли ракета сбила МН17
18:01 25.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин уверен, что самолет, совершавший рейс МН17 и потерпевший катастрофу над Украиной, не мог быть сбит российской ракетой.
"Нет, конечно", - ответил глава российского государства на вопрос, был ли сбит авиалайнер российской ракетой.
Новости
- 17:32 25.05.2018
- Скрипаль и его дочь выжили благодаря действиям британских властей - ОЗХО
- 17:12 25.05.2018
- Цена барреля нефти марки Брент опустилась ниже $77
- 17:00 25.05.2018
- Заявление КНДР о встрече вне саммита в Сингапуре Трамп счел хорошей новостью
- 16:32 25.05.2018
- Ввоз турецких томатов в РФ может быть снова ограничен
- 16:12 25.05.2018
- Подготовка к проведению ЧМ-2018 завершена на 98%
- 16:00 25.05.2018
- Комиссия ООН не примет в 2018 г. заявку РФ на расширение границы шельфа Арктики - Роснедра
- 15:32 25.05.2018
- Треть россиян подозревают работодателей в просмотре своих страниц в соцсетях
- 15:12 25.05.2018
- Мадуро обвинил власти США в планировании военного переворота в Венесуэле
- 15:00 25.05.2018
- Путин не считает цифровизацию экономики "болезнью"
- 14:32 25.05.2018
- Турция может принять меры против США в случае отказа поставить ей F-35 - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать