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Россия должна оставаться в Совете Европы - Макрон

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18:40 25.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна оставаться в Совете Европы. Президент Франции добавил, что надеется на новую динамику стратегического диалога между странами по экономическим, социальным и оборонным вопросам.

«Я хотел бы, чтобы Россия осталась в рамках Совета Европы», — сказал Эммануэль Макрон на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

В 2014 году российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Год назад Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации не будут полностью восстановлены.  Говорит Москва

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