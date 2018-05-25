Боевые возможности ВКС РФ увеличились почти на 12% за два года - Шойгу
20:00 25.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сергей Шойгу: боевые возможности ВКС России за два года увеличились почти на 12%. Об этом глава министерства обороны сообщил на заседании коллегии ведомства. С 2016 года поставлено больше 600 новых и модернизированных единиц и комплексов вооружения и техники. Доля современных образцов увеличилась на 10%.
Министр подчеркнул необходимость продолжать наращивание возможностей ВКС, в том числе с учётом полученного в Сирии опыта. «Анализ современных вооружённых конфликтов показывает, что государства, не имеющие надёжной воздушно-космической обороны, рискуют прекратить своё существование», — сказал Шойгу. Говорит Москва
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