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Новости

Путин о количестве президентских сроков: Не более двух сроков подряд

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20:40 25.05.2018 Источник: РБК

На встрече с руководителями информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что намерен придерживаться нормы Конституции, которая устанавливает ограничение по продолжительности президентских сроков: не более двух подряд. Прямую трансляцию со встречи вел телеканал «Россия 24».

Путин отвечал на вопрос, оставит ли он пост президента, когда окончится его четвертый срок. «Сейчас у меня второй срок подряд — не более двух сроков подряд», — сказал президент. РБК

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