Путин о количестве президентских сроков: Не более двух сроков подряд
20:40 25.05.2018 Источник: РБК
На встрече с руководителями информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что намерен придерживаться нормы Конституции, которая устанавливает ограничение по продолжительности президентских сроков: не более двух подряд. Прямую трансляцию со встречи вел телеканал «Россия 24».
Путин отвечал на вопрос, оставит ли он пост президента, когда окончится его четвертый срок. «Сейчас у меня второй срок подряд — не более двух сроков подряд», — сказал президент. РБК
Новости
- 22:00 25.05.2018
- США лишаются всех прав в рамках соглашения по иранской ядерной программе - МИД РФ
- 21:20 25.05.2018
- Нобелевскую премию по литературе могут не вручить и в 2019 году
- 20:00 25.05.2018
- Боевые возможности ВКС РФ увеличились почти на 12% за два года - Шойгу
- 19:20 25.05.2018
- Харви Вайнштейна отпустили под залог в $1 млн
- 18:40 25.05.2018
- Россия должна оставаться в Совете Европы - Макрон
- 18:01 25.05.2018
- "Конечно, нет" - Путин на вопрос, российская ли ракета сбила МН17
- 17:32 25.05.2018
- Скрипаль и его дочь выжили благодаря действиям британских властей - ОЗХО
- 17:12 25.05.2018
- Цена барреля нефти марки Брент опустилась ниже $77
- 17:00 25.05.2018
- Заявление КНДР о встрече вне саммита в Сингапуре Трамп счел хорошей новостью
- 16:32 25.05.2018
- Ввоз турецких томатов в РФ может быть снова ограничен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать