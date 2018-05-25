Выбирая между суверенитетом и инвестициями, РФ выберет независимость - Путин

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ нуждается в хороших отношениях с ЕС, США и всем миром, но, выбирая между инвестициями и суверенитетом, Россия выбирает независимость. Об этом заявил президент РФ, отвечая на вопросы в рамках панельной дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме."Для того, чтобы привлечь капиталы дружественных нам компаний, стран, нам нужны хорошие отношения и с Европой, и со всем миром, и с Соединенными Штатами. Мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет, - заявил глава государства. - Но если нас ставить перед выбором - или мы существуем как суверенное государство, или нам включают какие-то ограничения, то мы, конечно, выбираем первое, потому что все-таки слишком несопоставимые субстанции ставятся на чашу весов: или существование как независимое государство, или какие-то инвестиции в виде подачек".