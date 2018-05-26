Делегация США собирается в Китай решать торговые проблемы

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр торговли США Уилбур Росс посетит Китай в период со 2 по 4 июня для продолжения переговоров по вопросам торговли. Об этом в субботу пишет издание "Чайна дели".

"Американская делегация во главе с министром торговли Уилбуром Россом со 2 по 4 июня проведет в Пекине переговоры с китайской стороной по экономическим и торговым вопросам", - отмечает издание. Договоренность о сроках визита была достигнута в ходе телефонного разговора между вице- премьером Госсовета Лю Хэ и Россом, состоявшегося в пятницу вечером.

"В ходе предстоящих переговоров речь может зайти не только об экспорте сырой нефти и сжиженного природного газа из США, но и о развитии инфраструктуры для терминалов по приему СПГ", - приводит издание мнение научного сотрудника Института международной торговли и экономического сотрудничества Мэй Синьюя.