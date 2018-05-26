Делегация США собирается в Китай решать торговые проблемы
09:30 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр торговли США Уилбур Росс посетит Китай в период со 2 по 4 июня для продолжения переговоров по вопросам торговли. Об этом в субботу пишет издание "Чайна дели".
"Американская делегация во главе с министром торговли Уилбуром Россом со 2 по 4 июня проведет в Пекине переговоры с китайской стороной по экономическим и торговым вопросам", - отмечает издание. Договоренность о сроках визита была достигнута в ходе телефонного разговора между вице- премьером Госсовета Лю Хэ и Россом, состоявшегося в пятницу вечером.
"В ходе предстоящих переговоров речь может зайти не только об экспорте сырой нефти и сжиженного природного газа из США, но и о развитии инфраструктуры для терминалов по приему СПГ", - приводит издание мнение научного сотрудника Института международной торговли и экономического сотрудничества Мэй Синьюя.
Новости
- 10:05 26.05.2018
- Правительство РФ хочет увеличить расходы Пенсионного фонда
- 09:45 26.05.2018
- Путин: В конце концов можно достичь мирного договора с Японией...
- 09:17 26.05.2018
- Саммит США-КНДР. Трамп снова передумал...
- 22:40 25.05.2018
- Выбирая между суверенитетом и инвестициями, РФ выберет независимость - Путин
- 22:00 25.05.2018
- США лишаются всех прав в рамках соглашения по иранской ядерной программе - МИД РФ
- 21:20 25.05.2018
- Нобелевскую премию по литературе могут не вручить и в 2019 году
- 20:40 25.05.2018
- Путин о количестве президентских сроков: Не более двух сроков подряд
- 20:00 25.05.2018
- Боевые возможности ВКС РФ увеличились почти на 12% за два года - Шойгу
- 19:20 25.05.2018
- Харви Вайнштейна отпустили под залог в $1 млн
- 18:40 25.05.2018
- Россия должна оставаться в Совете Европы - Макрон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать