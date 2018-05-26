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Путин: В конце концов можно достичь мирного договора с Японией...

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09:45 26.05.2018 Источник: Газета.Ru

Президент России Владимир Путин допустил, что с Японией может быть подписан мирный договор при условии успешного экономического сотрудничества на островах южных Курил, - пишет Газета.ru со ссылкой на агентство Kyodo.

Данное предположение Путин сделал на Петербургском экономическом форуме во время беседы с представителями новостных агентств. По его мнению, в случае, если Япония и Россия будут вести совместную экономическую деятельность на четырех островах южных Курил, на которые претендует японская сторона, то «в конце концов можно достичь заключения мирного договора».

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