СМИ назвали, что для НАТО является "худшим кошмаром"
10:50 26.05.2018 Источник: Газета.Ru
По мнению автора издания National Interest, «вооруженная до зубов» Калининградская область является «худшим кошмаром» НАТО, - сообщает Газета/ru.
В издании отмечают, что Балтийский флот России превосходит по силе весь флот Польши. Также автор полагает, что российские ракеты и корабли в Калининградской области уменьшают зону действия войск США и Европы в регионе.
Наибольшую опасность, по мнению издания, представляют ракетные комплексы «Искандер-М». Также в числе опасностей называются Воздушно-космические силы России, которые могут задействовать крылатые ракеты Х-55 и Х-101.
В издании добавили, что в регионе находятся значительные силы российского флота, в том числе малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК на восемь ракет «Калибр».
В National Interest заключили, что ни одна из стран НАТО, которая граничит с Калининградской областью, не сможет противостоять российской армии.
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