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Новости

СМИ назвали, что для НАТО является "худшим кошмаром"

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10:50 26.05.2018 Источник: Газета.Ru

По мнению автора издания National Interest, «вооруженная до зубов» Калининградская область является «худшим кошмаром» НАТО, - сообщает Газета/ru.

В издании отмечают, что Балтийский флот России превосходит по силе весь флот Польши. Также автор полагает, что российские ракеты и корабли в Калининградской области уменьшают зону действия войск США и Европы в регионе.

Наибольшую опасность, по мнению издания, представляют ракетные комплексы «Искандер-М». Также в числе опасностей называются Воздушно-космические силы России, которые могут задействовать крылатые ракеты Х-55 и Х-101.

В издании добавили, что в регионе находятся значительные силы российского флота, в том числе малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК на восемь ракет «Калибр».

В National Interest заключили, что ни одна из стран НАТО, которая граничит с Калининградской областью, не сможет противостоять российской армии.

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