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Банк России может вернуться к вопросу об использовании криптовалют в будущем

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12:00 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России по-прежнему придерживается консервативной позиции по отношению к регулированию криптовалют, однако в будущем, возможно, сочтет возможным ее пересмотреть. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Вопрос о криптовалютах, как о расчетном и платежном средстве мы пока не рассматриваем, риски все-таки большие. Но это не значит, что через какое-то время, когда мы поймем, что сама технология и кейсы на ее основе доказали свою применимость, мы не вернемся к этому вопросу и не внесем изменения в какой-то части", - сказала она.

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