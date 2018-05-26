Банк России может вернуться к вопросу об использовании криптовалют в будущем

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России по-прежнему придерживается консервативной позиции по отношению к регулированию криптовалют, однако в будущем, возможно, сочтет возможным ее пересмотреть. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Вопрос о криптовалютах, как о расчетном и платежном средстве мы пока не рассматриваем, риски все-таки большие. Но это не значит, что через какое-то время, когда мы поймем, что сама технология и кейсы на ее основе доказали свою применимость, мы не вернемся к этому вопросу и не внесем изменения в какой-то части", - сказала она.