Посол Швеции в РФ не видит изменений по вопросу вступления его страны в НАТО

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция не намерена вступать в Североатлантический альянс при нынешнем кабинете министров, что будет после выборов в сентябре пока неизвестно. Об этом в интервью ТАСС в субботу заявил посол Швеции в России Петер Эриксон, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы сотрудничаем с НАТО, но не намерены вступать в организацию при нынешнем правительстве. А вот что будет при новом мы пока не знаем, но до 9 сентября, дня парламентских выборов в Швеции, этого (вступление в НАТО) не произойдет", - отметил дипломат.

"Все партии согласны с тем, что решения о политике безопасности должны приниматься широким большинством в парламенте. Поэтому скорых изменений в этой области я не вижу", - указал Эриксон.