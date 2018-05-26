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Посол Швеции в РФ не видит изменений по вопросу вступления его страны в НАТО

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12:35 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция не намерена вступать в Североатлантический альянс при нынешнем кабинете министров, что будет после выборов в сентябре пока неизвестно. Об этом в интервью ТАСС в субботу заявил посол Швеции в России Петер Эриксон, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы сотрудничаем с НАТО, но не намерены вступать в организацию при нынешнем правительстве. А вот что будет при новом мы пока не знаем, но до 9 сентября, дня парламентских выборов в Швеции, этого (вступление в НАТО) не произойдет", - отметил дипломат.

"Все партии согласны с тем, что решения о политике безопасности должны приниматься широким большинством в парламенте. Поэтому скорых изменений в этой области я не вижу", - указал Эриксон.

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