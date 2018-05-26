Мутко сказал, что будет присматривать за футболом "боковым взглядом"

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко намерен окончательно отойти от деятельности в Российском футбольном союзе (РФС) через три-четыре месяца. Об этом он заявил во время очередной конференции организации.

Конференция РФС проходит в субботу в Москве. Мутко в декабре прошлого года объявил о приостановлении деятельности на посту президента союза. Исполняющим обязанности главы организации является Александр Алаев. Ранее Мутко был назначен на должность вице-премьера правительства по строительству и региональной политике.

"Руководство страны предложило очень серьезный вызов для меня. Вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни, социалкой, люди хотят жить комфортно. Месяца через три-четыре вы меня не увидите. Но мы будем думать, футбол всегда from my heart. Я буду всегда с вами и буду смотреть боковым взглядом, что происходит в российском футболе", - сказал Мутко.