В ЮВО планируются масштабные учения с участием Черноморского флота
13:30 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четвертая армия ВВС и ПВО Южного военного округа и Черноморский флот проведут тактические учения на Ставрополье, в Краснодарском крае, в Ростовской области и Крыму. Об этом сообщил в субботу начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"4 армия ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с Черноморским флотом приступили к подготовке уникальных тактических учений. На двусторонних комплексных тактических учениях соединения Черноморского флота примут участие в роли условного противника", - процитировал Астафьев командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.
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