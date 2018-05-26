В ЮВО планируются масштабные учения с участием Черноморского флота

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четвертая армия ВВС и ПВО Южного военного округа и Черноморский флот проведут тактические учения на Ставрополье, в Краснодарском крае, в Ростовской области и Крыму. Об этом сообщил в субботу начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"4 армия ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с Черноморским флотом приступили к подготовке уникальных тактических учений. На двусторонних комплексных тактических учениях соединения Черноморского флота примут участие в роли условного противника", - процитировал Астафьев командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.