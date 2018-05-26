Посольство РФ в Лондоне посоветовало Британии брать пример с Франции

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон, вероятно, не готов к диалогу с Москвой по вопросам кибербезопасности, посоветовав брать пример с Парижа. Об этом заявил в субботу пресс-секретарь диппредставительства.

"Российская сторона неоднократно предлагала Великобритании провести консультации по вопросам кибербезопасности, в ходе которых можно было бы обстоятельно и профессионально обсудить все имеющиеся вопросы c фактами на руках, - сказал он. - В частности, такая инициатива была озвучена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе переговоров с главой Форин оффиса Борисом Джонсоном 22 декабря 2017 года в Москве. К сожалению, в Лондоне наши предложения попросту проигнорировали".