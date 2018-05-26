Посольство РФ в Лондоне посоветовало Британии брать пример с Франции
14:00 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон, вероятно, не готов к диалогу с Москвой по вопросам кибербезопасности, посоветовав брать пример с Парижа. Об этом заявил в субботу пресс-секретарь диппредставительства.
"Российская сторона неоднократно предлагала Великобритании провести консультации по вопросам кибербезопасности, в ходе которых можно было бы обстоятельно и профессионально обсудить все имеющиеся вопросы c фактами на руках, - сказал он. - В частности, такая инициатива была озвучена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе переговоров с главой Форин оффиса Борисом Джонсоном 22 декабря 2017 года в Москве. К сожалению, в Лондоне наши предложения попросту проигнорировали".
Новости
- 15:45 26.05.2018
- Столтенберг назвал дату ближайшего заседания Совета Россия-НАТО
- 15:15 26.05.2018
- Лидеры КНДР и Южной Кореи провели личную встречу на границе
- 14:45 26.05.2018
- В НАТО получили от Венгрии любопытный документ, касающийся Украины
- 14:30 26.05.2018
- Делегация США на ПМЭФ оказалась самой многочисленной
- 13:45 26.05.2018
- Атмосфера сегодня давит на москвичей с рекордной силой
- 13:30 26.05.2018
- В ЮВО планируются масштабные учения с участием Черноморского флота
- 13:00 26.05.2018
- Мутко сказал, что будет присматривать за футболом "боковым взглядом"
- 12:35 26.05.2018
- Посол Швеции в РФ не видит изменений по вопросу вступления его страны в НАТО
- 12:00 26.05.2018
- Банк России может вернуться к вопросу об использовании криптовалют в будущем
- 11:20 26.05.2018
- Поврежденную в Третьяковке вандалом картину, спасают сотрудники и реставраторы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать