Сергей Собянин: Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы
16:50 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года.
"Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!" - сказал он на праздновании дня рождения проекта "Активный гражданин".
"Я надеюсь, что москвичи поддержат меня", - добавил Собянин.
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