Сергей Собянин: Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года.

"Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!" - сказал он на праздновании дня рождения проекта "Активный гражданин".

"Я надеюсь, что москвичи поддержат меня", - добавил Собянин.