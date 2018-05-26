Песков, рассказал, что редко видит жену, и что пропуск на работу у него просрочен
18:50 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку пожаловался, что из-за загруженности на работе редко видит свою супругу Татьяну Навку, однако это не позволяет их чувствам остыть. Об этом он рассказал в юмористической передаче на телеканале НТВ, отвечая на вопрос, кого чаще видит - Навку или президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Приблизительно поровну, - сказал, улыбаясь, Песков. - Видимся [с супругой] редко по-прежнему, но, наверное, это не дает чувствам остыть".
Отвечая на шутливый вопрос ведущего передачи, можно ли загадать желание, вырвав волос из уса Пескова, тот заметил, что "это может делать только моя жена". "Она это делает", - добавил он, отметив, что загаданные при этом желания Татьяны Навки всегда сбываются.
Один из вопросов, заданных Пескову, касался его пропуска в Кремль и срока действия этого документа. Пресс- секретарь в шутку признал, что пропуск был действителен до 7 мая - дня инаугурации Путина - и теперь Песков ходит на работу по недействительному документу. "На предприятие пока пускают", - с улыбкой добавил он.
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