"Газпром" протянет газопровод до Европы по турецкой земле

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подписание протокола между ПАО "Газпром" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям состоялось в субботу, говорится в сообщении российского газового холдинга.

В развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S., которая будет создана на паритетной основе.