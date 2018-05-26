"Газпром" протянет газопровод до Европы по турецкой земле
20:20 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подписание протокола между ПАО "Газпром" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям состоялось в субботу, говорится в сообщении российского газового холдинга.
В развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S., которая будет создана на паритетной основе.
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