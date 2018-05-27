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Салах сможет поехать на чемпионат мира - египетский министр

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10:27 27.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз на своей странице в "Фейсбуке" написал, что восстановление нападающего сборной страны по футболу Мохаммеда Салаха, который получил травму в финале Лиги чемпионов, займет две недели, форвард сможет принять участие в чемпионате мира в России.

В субботу "Ливерпуль" проиграл "Реалу" со счетом 1:3, Салах получил травму в первом тайме в единоборстве с защитником "Реала" Серхио Рамосом. На пресс-конференции после игры главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что "нападающий получил очень серьезную травму, повредив ключицу или плечо". Позднее пресс-служба сборной Египта сообщила, что врач национальной команды оптимистично оценивает диагноз и восстановление футболиста после рентгена, который показал растяжение связок плечевого сустава.

"У Салаха проблема со связками плечевого сустава, если переводить диагноз на простой язык. Ожидаемая продолжительность лечения составит две недели. Медицинский штаб сборной в постоянном контакте с врачами "Ливерпуля", которые сделали рентген и отправили снимки, лечение будет согласовываться. Салах присоединится к сборной в Италии после реабилитации и необходимого лечения в Ливерпуле", - написал на своей странице министр.

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