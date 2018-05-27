В Сирии погибли четверо российских военных

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо российских военных погибли в Сирии в результате огня боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны.

Двое российских советников, управлявших огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пятеро военных получили ранения, двое из них скончались, несмотря на усилия врачей в российском военном госпитале.