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В Сирии погибли четверо российских военных

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12:00 27.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо российских военных погибли в Сирии в результате огня боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны.

Двое российских советников, управлявших огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пятеро военных получили ранения, двое из них скончались, несмотря на усилия врачей в российском военном госпитале.

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