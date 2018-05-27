В Сирии погибли четверо российских военных
12:00 27.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо российских военных погибли в Сирии в результате огня боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны.
Двое российских советников, управлявших огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пятеро военных получили ранения, двое из них скончались, несмотря на усилия врачей в российском военном госпитале.
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