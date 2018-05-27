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Ричард Брэнсон собрался в космос в ближайшие месяцы

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13:17 27.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский предприниматель Ричард Брэнсон собирается в течение ближайших месяцев отправиться в космос. Об этом он сообщил в интервью радиопрограмме Би-би-си You And Yours, которая в понедельник выйдет в эфир. Выдержки из интервью опубликованы на сайте Би-би-си в субботу.

Основатель компании Virgin Galactic, занимающейся организацией суборбитальных полетов на коммерческой основе, проходит подготовку астронавта, чтобы стать одним из первых космических туристов. "Мы говорим о месяцах, а не о годах. Впереди захватывающие времена", - сказал 67-летний миллиардер.

Предприниматель поделился, что он ежедневно занимается фитнесом и теннисом, чтобы находиться в соответствующей для астронавта физической форме. Помимо этого, его подготовка состоит из тренировок на центрифуге, имитирующей перегрузки во время космического полета.

Принадлежащая Брэнсону компания Virgin Galactic ранее провела серию испытаний своего туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Ожидается, что аппарат должен вскоре совершить и суборбитальный космический полет. Билет в космос сейчас стоит 250 тыс. долларов, однако со временем его цена может снизиться.

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