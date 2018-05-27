Британским журналистам объяснили, что в Киеве говорят по-русски

18:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Лондоне объяснило газете "Дейли миррор", что русский язык является наиболее распространенным средством общения среди жителей Киева. Российское диппредставительство в воскресенье прокомментировало публикацию британского издания, автор которой предположил, что в недавнем нападении на болельщиков "Ливерпуля" в столице Украины могли принимать российские футбольные хулиганы.

"Невежество или осознанное распространение фейковых новостей? "Дейли миррор" обвиняет "русских" в нападении на болельщиков "Ливерпуля", поскольку те говорили по-русски", - говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что "российских мужчин призывного возраста не впускает в страну пограничная служба Украины, а русский язык является наиболее распространенным в Киеве".

В четверг около 20 человек в масках напали на болельщиков "Ливерпуля", прибывших в Киев на финал Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" и проводивших досуг в ресторане Rooster. Как сообщил "Дейли миррор" один из пострадавших, хулиганы штурмовали заведение, бросали в английских фанатов стекла, столы и стулья. В результате нападения несколько болельщиков получили порезы головы и шеи. Автор материала пришел к выводу, что в нападении могли принимать участие россияне, поскольку надписи на их футболках были на русском языке. "Расследование" газеты также основывалось на видео, на котором офицер полиции разговаривал с одним из подозреваемых на русском языке.