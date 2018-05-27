Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Китая отреагировало на проход в воскресенье двух кораблей ВМС США близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, назвав их действия серьезным нарушением суверенитета.

"Этот шаг противоречит соответствующим китайским и международным законам, он серьезно нарушил суверенитет Китая и навредил построению стратегического взаимного доверия между военными силами двух стран", - цитирует агентство Рейтер заявление Минобороны КНР.

Ранее Рейтер со ссылкой на американских официальных лиц сообщил о том, что эсминец Higgins ("Хиггинс") и ракетный крейсер Antietam ("Энтитем") в воскресенье прошли в 12 морских милях (около 19 км) от архипелага Сиша, на который претендует КНР и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона.