Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета
20:00 27.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Китая отреагировало на проход в воскресенье двух кораблей ВМС США близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, назвав их действия серьезным нарушением суверенитета.
"Этот шаг противоречит соответствующим китайским и международным законам, он серьезно нарушил суверенитет Китая и навредил построению стратегического взаимного доверия между военными силами двух стран", - цитирует агентство Рейтер заявление Минобороны КНР.
Ранее Рейтер со ссылкой на американских официальных лиц сообщил о том, что эсминец Higgins ("Хиггинс") и ракетный крейсер Antietam ("Энтитем") в воскресенье прошли в 12 морских милях (около 19 км) от архипелага Сиша, на который претендует КНР и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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