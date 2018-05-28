Премьер Японии высоко оценил проект сахалинского резидента ТОР - Минвостокразвития

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Япониивысоко оценил проект сахалинского резидента ТОР в сфере бальнеологии. Об этом сообщила в понедельник пресс- служба Минвостокразвития.

"Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума назвал строящийся в Южно-Сахалинске в рамках ТОР "Горный воздух" комплекс "Хонока" примером успешного сотрудничества бизнеса двух стран", - говорится в сообщении.

Японский премьер также отметил, что Япония стремится стать катализатором экономических преобразований в России. В различных регионах страны уже запущено более 130 совместных проектов. На Сахалине - это современный бальнеологический комплекс.

"В Южно-Сахалинск из Хоккайдо пришла одна из компаний, которая специализируется на SPA-процедурах. И она собирается передать сахалинцам знания о том, как можно получать радость от купания в горячих источниках. Уверен, у проекта хорошее будущее - японский бизнес не стал бы участвовать в нем без твердой уверенности, что все осуществимо", - цитирует пресс-служба слова Синдзо Абэ.

Компания "Марусин Ивадеро" из Японии строит на острове бальнеологический комплекс "Хонока". Проект реализуется в рамках ТОР "Горный воздух". На одной территории разместят несколько открытых и закрытых бассейнов, мужскую и женскую бани, комнаты отдыха, массажные и процедурные кабинеты, в том числе с горячими каменными лежаками, разогретыми до температуры от 45 до 60 градусов. Посетителям предложат различные косметологические и профилактические процедуры, услуги SPA.

Общая сумма частных инвестиций в проект превышает полмиллиарда рублей. Более половины из них - японские. Ожидается, что "Хонока" будет построена уже к концу этого года и станет визитной карточкой всего Дальнего Востока.