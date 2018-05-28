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Новости

Более 2 тысяч исков подали в ЕСПЧ жители ДНР, пострадавшие от преступных действий украинских властей

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07:25 28.05.2018

Специалистами ОО «Справедливая защита» подготовлено и направлено в ЕСПЧ более 2000 жалоб от жителей Донецкой Народной Республики, пострадавших в результате преступных действий украинских властей, 196 из них – в текущем году. Об этом на брифинге 25 мая рассказал представитель ОО «СЗ» по вопросам ЕСПЧ Сергей Ефремов.

«Обращение в ЕСПЧ – это не только способ фиксации военных преступлений, а еще и возможность взыскать компенсацию, размер которой в подобных случаях может исчисляться тысячами и десятками тысяч евро. Сроки рассмотрения поданных жалоб могут исчисляться годами, особенно для военных конфликтов, однако ни одна поданная жалоба не остается без рассмотрения», — сообщил Ефремов. «Донбасс сегодня»

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