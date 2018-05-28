ВСУ потеряли в Донбассе уже более 16,6 тыс. человек убитыми и ранеными – НМ ЛНР
07:48 28.05.2018
Потери ВСУ с начала проведения силовой операции в Донбассе уже превысили 3,8 тыс. военнослужащими убитыми и 12,8 тыс. ранеными. Об этом на брифинге сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко. Он отметил, что в распоряжении Народной милиции оказался доклад одного из высокопоставленных должностных лиц штаба "операции объединенных сил", в котором указаны реальные потери ВСУ в Донбассе. "Всего с начала военной операции потери составили 16 627 военнослужащих, из них: погибшими – 3 807, раненными – 12 820", - сообщил Филипоненко, ссылаясь на данные из доклада. "Также в документе (должностного лица "ООС") уточняются данные о дезертирах в рядах украинской армии. Всего ведомство не досчиталось 7383 военнослужащих, из которых 2069 находятся в розыске", - добавил полковник. «Донбасс сегодня»
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