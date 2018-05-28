ВСУ потеряли в Донбассе уже более 16,6 тыс. человек убитыми и ранеными – НМ ЛНР

07:48

Потери ВСУ с начала проведения силовой операции в Донбассе уже превысили 3,8 тыс. военнослужащими убитыми и 12,8 тыс. ранеными. Об этом на брифинге сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник

Он отметил, что в распоряжении Народной милиции оказался доклад одного из высокопоставленных должностных лиц штаба "операции объединенных сил", в котором указаны реальные потери ВСУ в Донбассе.

"Всего с начала военной операции потери составили 16 627 военнослужащих, из них: погибшими – 3 807, раненными – 12 820", - сообщил Филипоненко, ссылаясь на данные из доклада.