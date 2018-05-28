0
0
84
Новости

Попытка и.о. премьера Италии Конте сформировать правительство провалилась

Добавить в избранное

08:00 28.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Исполняющий обязанности премьер-министра Италии Джузеппе Конте отказался от попыток сформировать правительство. Ранее сообщалось, что президент страны наложил вето на предложенную премьером кандидатуру министра экономики.

Конте сообщил, что вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра президенту страны.

Об этом было объявлено после встречи между президентом и премьером вечером в воскресенье. Джузеппе Конте представил список министров своего кабинета президенту Серджо Маттарелла в надежде сформировать коалиционное правительство.

Выступая после встречи с президентом, Конте заявил: " Я отказался от мандата сформировать правительство, предложенного президентом Маттареллой".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:25 28.05.2018
Польша готова заплатить 2 млрд долларов за размещение военной дивизии США на своей территории
0
33
08:17 28.05.2018
Прямая линия с Путиным состоится 7 июня
0
53
08:09 28.05.2018
Киев обвинил Брюссель в коррупции из-за "Газпрома"
0
82
07:48 28.05.2018
ВСУ потеряли в Донбассе уже более 16,6 тыс. человек убитыми и ранеными – НМ ЛНР
0
94
07:36 28.05.2018
В Госдуме предупредили Украину об уголовном преследовании за клевету
0
143
07:25 28.05.2018
Более 2 тысяч исков подали в ЕСПЧ жители ДНР, пострадавшие от преступных действий украинских властей
0
120
07:12 28.05.2018
Премьер Японии высоко оценил проект сахалинского резидента ТОР - Минвостокразвития
0
151
07:00 28.05.2018
Русскоязычная община Канады отметила 315-летие Санкт-Петербурга, проведя уникальный телемост
0
151
20:00 27.05.2018
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета
0
661
18:46 27.05.2018
Британским журналистам объяснили, что в Киеве говорят по-русски
0
823

Возврат к списку