Попытка и.о. премьера Италии Конте сформировать правительство провалилась

08:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Исполняющий обязанности премьер-министра Италииотказался от попыток сформировать правительство. Ранее сообщалось, что президент страны наложил вето на предложенную премьером кандидатуру министра экономики.

Конте сообщил, что вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра президенту страны.

Об этом было объявлено после встречи между президентом и премьером вечером в воскресенье. Джузеппе Конте представил список министров своего кабинета президентув надежде сформировать коалиционное правительство.

Выступая после встречи с президентом, Конте заявил: " Я отказался от мандата сформировать правительство, предложенного президентом Маттареллой".