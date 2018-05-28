Попытка и.о. премьера Италии Конте сформировать правительство провалилась
08:00 28.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Исполняющий обязанности премьер-министра Италии Джузеппе Конте отказался от попыток сформировать правительство. Ранее сообщалось, что президент страны наложил вето на предложенную премьером кандидатуру министра экономики. Конте сообщил, что вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра президенту страны. Об этом было объявлено после встречи между президентом и премьером вечером в воскресенье. Джузеппе Конте представил список министров своего кабинета президенту Серджо Маттарелла в надежде сформировать коалиционное правительство. Выступая после встречи с президентом, Конте заявил: " Я отказался от мандата сформировать правительство, предложенного президентом Маттареллой".
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