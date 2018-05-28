Прямая линия с Путиным состоится 7 июня

08:17 Источник: РОСБАЛТ

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 7 июня. Как говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля, мероприятие начнется в 12:00 мск.

«Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», — сообщила пресс-служба главы государства.

Вопросы президенту можно отправить по телефону Единого центра обработки сообщений, по СМС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», через приложения «Москва—Путину» и «ОК Live».

По данным BBC, впервые за десять лет прямая линия пройдет без зрителей в студии.