Прямая линия с Путиным состоится 7 июня
08:17 28.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 7 июня. Как говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Кремля, мероприятие начнется в 12:00 мск. «Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», — сообщила пресс-служба главы государства. Вопросы президенту можно отправить по телефону Единого центра обработки сообщений, по СМС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», через приложения «Москва—Путину» и «ОК Live». По данным BBC, впервые за десять лет прямая линия пройдет без зрителей в студии.
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