National Interest: Вооружения в Калининградской области — "худший кошмар" НАТО

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Вооруженная до зубов Калининградская область является «худшим кошмаром» НАТО. Именно такое определение российским военным возможностям в этом балтийском анклаве дает National Interest

Издание отмечает, что благодаря географическому расположению данного региона Россия может нивелировать усилия военного альянса. Подразделения, дислоцированные в Калининграде, имеют очень сильный упреждающий ударный потенциал не только против соседей — Польши и Литвы, но и любого другого члена НАТО в районе.