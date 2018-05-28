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National Interest: Вооружения в Калининградской области — "худший кошмар" НАТО

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08:46 28.05.2018

Вооруженная до зубов Калининградская область является «худшим кошмаром» НАТО. Именно такое определение российским военным возможностям в этом балтийском анклаве дает National Interest.

Издание отмечает, что благодаря географическому расположению данного региона Россия может нивелировать усилия военного альянса. Подразделения, дислоцированные в Калининграде, имеют очень сильный упреждающий ударный потенциал не только против соседей — Польши и Литвы, но и любого другого члена НАТО в районе.

Крупнейшей угрозой для военного альянса в Калининградской области являются развернутые баллистические ракеты «Искандер-М», а также корабли Военно-морского флота. Издание поясняет, что НАТО в настоящее время имеет очень мало возможностей противостоять им. ИА EADaily

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