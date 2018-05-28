На Украине опасаются "гибридной угрозы вторжения" с Азовского моря
09:20 28.05.2018 Источник: REGNUM
Новым вызовом для Украины может стать «гибридная угроза вторжения» с Азовского моря, заявил бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко в интервью изданию «Обозреватель».
По его словам, ранее представители РФ распространили прибрежное предупреждение о том, что вблизи Бердянска (Запорожская область Украины) планируется проведение мероприятий по боевой подготовке.
«И это уже серьезно. Провокация со стороны России? Безусловно. Вместе с тем, это гибридная угроза вторжения с моря», — сказал адмирал.
Справляться с новым вызовом он предложил при помощи патрулирования прибрежной зоны Азовского моря. Кабаненко также призвал создать мобильные группировки военно-морских сил. ИА REGNUM
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