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На Украине опасаются "гибридной угрозы вторжения" с Азовского моря

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09:20 28.05.2018 Источник: REGNUM

Новым вызовом для Украины может стать «гибридная угроза вторжения» с Азовского моря, заявил бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, ранее представители РФ распространили прибрежное предупреждение о том, что вблизи Бердянска (Запорожская область Украины) планируется проведение мероприятий по боевой подготовке.

«И это уже серьезно. Провокация со стороны России? Безусловно. Вместе с тем, это гибридная угроза вторжения с моря», — сказал адмирал.

Справляться с новым вызовом он предложил при помощи патрулирования прибрежной зоны Азовского моря. Кабаненко также призвал создать мобильные группировки военно-морских сил. ИА REGNUM

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