Лидеры РФ, Казахстана, Киргизии и Ирана прибудут с визитом в Китай
09:32 28.05.2018 Источник: REGNUM
Президенты Киргизии, Казахстана, России и Ирана прибудут с официальным визитом в Китай в рамках 18-й встречи Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает 28 мая агентство Синьхуа.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин пробудят с государственным визитом в Китае с 6 по 10 июня по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Президент Ирана Хасан Рухани также прибудет в Китай с рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время пресс-брифинга в Пекине.
Напомним, что саммит ШОС в 2018 году пройдет в китайском Циндао. Совет глав государств ШОС является высшим органом организации, определяющим приоритеты и направление деятельности организации. ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2018 году впервые Индия и Пакистан будут принимать участие в саммите на правах полноценных стран-участниц. ИА REGNUM
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