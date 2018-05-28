Из-за протестов Мэй предложит Трампу встретиться за городом - The Sun
10:00 28.05.2018 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена убедить президента США Дональда Трампа в ходе его визита встретиться в ее загородной резиденции.
Причиной тому стали готовящиеся протесты в Лондоне, направленные против американского президента, пишет The Sun. По данным газеты, принять участие в демонстрациях изъявили желание уже десятки тысяч британцев. Предложение Мэй передаст в Белый дом британский посол в США Ким Даррок.
Таким образом, вместо лондонских достопримечательностей американскому президенту предложат побывать в резиденции премьер-министров Чекерс, в Виндзорском замке и Бленхеймском дворце.
Ранее стало известно, что Трамп прибудет в Британию с визитом 13 июля. Газета.Ru
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