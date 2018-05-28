Все больше соединений РВСН переходят на "Ярс"
10:05 28.05.2018 Источник: REGNUM
Соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Минобороны РФ продолжают планомерный переход на подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.
«Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». В настоящее время продолжается переоснащение на ПГРК «Ярс» Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений», — цитирует его слова газета.
Также отмечено, что полки Козельского ракетного соединения проходят процесс перевооружения на ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс» стационарного (шахтного) базирования.
Как сообщалось ранее, 10 апреля генеральный директор компании — разработчика межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» (ГРЦ «Макеева») Владимир Дегтярь заявил, что российские конструкторы на 40 лет опередили американских: именно столько лет Соединённые Штаты не смогут создать систему ПРО, которая смогла бы эффективно перехватывать «Сарматы». ИА REGNUM
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