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МВФ не пошел на уступки Украине по поводу антикоррупционного суда

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11:00 28.05.2018 Источник: Газета.Ru

Международный валютный фонд (МВФ) отказался идти на уступки Украине в вопросе создания антикоррупционного суда. Об этом пишет издание «Апостроф» со ссылкой на источник.

Отмечается, что МВФ и Венецианская комиссии настаивают на том, чтобы последнее слово в выборе судей оставалось за международным советом экспертов. В то же время Верховная рада считает, что этот вопрос должна разрешить Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС). Ряд украинских депутатов назвали требования европейских инстанций неконституционными.

Источник издания резюмировал, что ни одна из сторон не захотела идти на уступки. «МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать», — сказал он.

В этом случае, если Киев не получит новый транш МВФ, стране может грозить дефолт. По данным «Апострофа», в администрации президента Украины уже готовы к такому развитию событий.

Ранее сообщалось, что в Раде предложили шантажировать МВФ дефолтом.  Газета.Ru

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